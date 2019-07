ULTIMA ORA: Motivul pentru care transferul lui Bale la echipa lui Olariu a picat! Cine l-a convins pe galez sa se razgandeasca! Ce spune presa spaniola

Transferul lui Bale la Jiangsu Suning a picat.

Echipa antrenata de Cosmin Olariu, Jiangsu Suning, a fost foarte aproape sa dea o lovitura pe piata transferurilor. Gareth Bale, jucator care nu mai intra in planurile lui Zidane, s-a deplasat in China pentru a face vizita medicala si a semna contracul, dar totul a picat in ultima clipa.

Familia lui Bale a insistat ca galezul sa mai astepte, sa nu semneze contractul cu chinezii si sa astepte un transfer in Europa, motiv pentru care agentul sau se afla in cautarea unei noi destinatii, spun cei de la Marca.

Chinezii ii ofereau lui Bale un salariu urias. Potrivit presei engleze, Bale ar fi castigat in China intre 1.1 si 1.2 milioane euro pe saptamana! El ar fi fost pe picior de egalitate cu Messi in privinta salariului.