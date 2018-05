"Nu il dam nici pe 1 miliard de euro! Da, repet, nici pentru 1 miliard!" Presedintele lui PSG a pus punct tuturor speculatiilor

Cei de la PSG sunt hotarati sa il pastreze pe tanarul atacant francez, Kylian Mbappe.

Cei de la Paris Saint-Germain nu ia in calcul sub nicio forma sa-l vanda pe Kylian Mbappe in aceasta vara! Presedintele clubului a declarat ca nici o oferta halucinanta nu ar duce la despartirea de tanarul atacant de 19 ani.

Conform celor de la Sky Sports, Manchester City este interesata de Mbappe si monitorizeaza situatia dupa ce UEFA a confirmat ca investigheaza sumele cheltuite de PSG in ultimele 12 luni. Al-Khelaifi a tinut sa dezminta orice zvon ca PSG ar fi fortata sa renunte la Mbappe.

"Vreti sa va dau un numar? Mai mult de 1 miliard de euro! Da, am spus 1 miliard! Chiar daca imi dati un miliard nu il voi vinde" a spus Nasser Al-Khelaifi.

Kylian Mbappe a marcat 21 de goluri in primul sau sezon de la PSG. Noua campioana a Frantei va plati in vara 180 de milioane de euro celor de la AS Monaco, Mbappe fiind sub forma de imprumut cu optiune de cumparare in stagiunea recent incheiata.