Cele două echipe s-au confruntat în etapa cu numărul 26 din primul eșalon al Arabiei Saudite, Premier League. Al-Raed a pierdut, însă cu 1-2 în deplasare, pe stadionul „King Abdullah Sport City” din Buradaiah, împotriva celor de la Al-Taawon.

N-a fost seara lui! Marius Șumudică a mai pierdut un meci și se apropie de „zona fierbinte” a clasamentului

Al-Raed, formația pe care o dirijează Marius Șumudică din iulie 2022, a deschis scorul în minutul 44 al meciului, grație reușitei lui Julio Tavares.

Doar două minute mai târziu, Al-Taawon a restabilit egalitatea. Ashraf El Mahdioui i-a pasat decisiv lui Alvaro Medran, care l-a învins pe Silviu Lung Jr. fără nicio problemă.

Pe final, speranțele lui Marius Șumudică de a nu pierde meciul s-au năruit. Kaku a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 83, iar Al-Taawon a beneficiat de toate cele trei puncte.

După această înfrângere, Al-Raed rămâne pe locul 11 în clasamentul din Arabia Saudită, cu 29 de puncte, după 26 de etape disputate. Al-Taawon, în schimb, și-a consolidat, cel puțin temporar, locul cinci, cu 43 de puncte.

Marius Șumudică a dezvăluit ce va face cu tricoul primit de la Cristiano Ronaldo

În etapa cu numărul 24 din primul eșalon al Arabiei Saudite, Al-Raed a pierdut cu 0-4 împotriva celor de la Al-Nassr, echipă la care evoluează și superstarul portughez, Cristiano Ronaldo.

La finalul meciului, Marius Șumudică a primit tricoul lui Cristiano Ronaldo, iar la aproape două săptămâni de la acest eveniment, antrenorul a dezvăluit că o să-l îmbrace la prima emisiune la care va fi invitat.

„E la mine aici, îl țin pe umeraș, o să vin îmbrăcat cu el. La prima emisiune la care o să fiu invitat, o să vin cu el îmbrăcat. Am slăbit vreo 14 kilograme și mă încape. Nu am pătrățelele lui Ronaldo, dar mă încape.

Mai avem 5 etape, practic am rămas în prima ligă, ne-am îndeplinit obiectivul. Acum încercăm să mai facem puncte să terminăm la mijlocul clasamentului. Țin să menționez că nu i-am cerut tricoul (n.r.- lui Cristiano Ronaldo). Am vorbit cu el vreo două minute la pauză. Am un apartament la Madeira, pe care-l închiriez jucătorilor străini care ajung acolo.

Atunci, când jucam, directorul sportiv de la Maritimo a devenit partener cu Jorge Mendes, agentul care l-a transferat pe el peste tot. El și-a adus aminte de asta și a ținut să-mi dea amintire tricoul respectiv. De aceea nu l-a dat altcuiva”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.