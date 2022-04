Emma Răducanu este suporter al echipei Tottenham Hotspur. Asta reiese din echipamentul purtat de campioana en-titre a Openului American, într-o sesiune de antrenament făcută la Stuttgart.

Crescută în Bromley, în sud-estul Londrei, Emma Răducanu și-a ales tocmai o formație din partea opusă a metropolei, stadionul echipei Tottenham fiind localizat la aproximativ 30 de kilometri distanță de domiciliul său.

Ajunsă în Germania pentru a participa întâia oară la competiția de calibru WTA 500, la care, din nefericire, Simona Halep absentează în acest an, după șapte participări în ultimii nouă ani, Emma Răducanu a purtat un tricou de joc al echipei Tottenham, personalizat cu numele „Răducanu” și numărul 10, pe partea opusă.

„Hey, Tottenham, anunțați-o pe Emma Răducanu ca fan,” a scris WTA pe contul oficial de Twitter, după ce jucătoarea britanică s-a antrenat pe zgura indoor de la Stuttgart purtând un tricou de joc al echipei din nordul Londrei.

În sfârșitul de săptămână tocmai încheiat, Emma Răducanu a jucat două meciuri pentru Marea Britanie, în barajul decisiv jucat în Billie Jean King Cup, contra reprezentativei Republicii Cehe.

Echipa Regatului Unit a fost învinsă, scor 3-2, Emma Răducanu debutând cu victorie pentru țara sa, în meciul cu Tereza Martincova, dar sfârșind clar învinsă în a doua partidă, de fosta finalistă a turneului de la Roland Garros, Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-1.

US Open champ Emma Raducanu practicing before her start @PorscheTennis in Stuttgart.

She gets so much pop out of her frame. Will see how she fares on the indoor clay here which looks like decently fast clay. pic.twitter.com/tWiMbpuLNj