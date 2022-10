Marius Șumudică, la Beșiktaș? "Am fost sunat, sunt pe lista scurtă"

Informațiile publicate de presa din Turcia au fost confirmate de Marius Șumudică, însă antrenorul român recunoaște că are șanse mici pentru preluarea lui Beșiktaș, având în vedere că persoanele din conducere și-a dori un tehnician turc.

Marius Șumudică, la Beșiktaș?

Potrivit presei din Turcia, Beșiktaș se va despărți de actualul antrenor, francezul Valerien Ismael, care a preluat echipa în martie.

"Da, am primit niște telefoane și am înțeles că ar fi o discuție și sunt pe lista scurtă, dar cu șanse destul de infime pentru că ar dori în primă fază un antrenor turc. Este vorba despre Senol Gunes, din câte știu eu. Dacă ar fi un antrenor străin, aș avea o șansă foarte mare.

Eu am avut rezultate la Gaziantep, o echipă nou-promovată, am dus echipa pe locul 1, am și bătut-o pe Beșiktaș de două ori. Eu mă bucur, dar deocamdată am doi ani de contract cu Al Raed", a spus Marius Șumudică, la Digisport.

Beșiktaș se află pe locul 5 în Super Lig, cu 19 puncte în 11 etape, la patru lungimi în spatele liderului Fenerbahce, care are un meci mai puțin.

Marius Șumudică are contract cu Al Raed până în 2024

În primele 8 meciuri din acest sezon al campionatului din Arabia Saudită, Al Raed a înregistrat trei victorii și cinci înfrângeri. Echipa lui Marius Șumudică ocupă locul 11, cu 9 puncte.

Din lotul formației lui Marius Șumudică fac parte românii Silviu Lung Jr și Alexandru Mitriță, dar și mijlocașul croat Damjan Djokovic, care a evoluat în România pentru CFR Cluj.

Marius Șumudică a mai antrenat în Turcia la Kayserispor (iulie 2017 - mai 2018), Gaziantep (iunie 2019 - ianuarie 2021), Rizespor (ianuarie 2021 - martie 2021) și Yeni Malatyaspor (octombrie 2021 - februarie 2022).

Din iulie 2022, Șumudică antrenează la Al Raed.