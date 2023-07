Inter Miami este la un pas de a patra lovitură, după Messi, Busquets și Jordi Alba

Chiar dacă este pe ultimul loc în campionat, Inter Miami a reușit să puncteze la nivel de imagine. Messi a semnat cu echipa lui David Beckham pentru un contract fabulos, iar argentinianul a ”atras” alături de el doi foști colegi de la Barcelona: Sergio Busquets și Jordi Alba.

După cei trei foști jucători de la Barcelona, la Inter Miami ar putea sosi și Sergio Ramos, fostul coleg al lui Messi de la PSG. Catalanii de la Sport scriu că cele două părți poartă negocieri în această perioadă, iar transferul este „la un pas” de a se realiza.

Recent, presa din Spania a scris că Ramos ar avea o altă variantă în MLS. LA Galaxy, echipa la care au evoluat, de-a lungul timpului, David Beckham, Steven Gerrard sau Zlatan Ibrahimovic, ar fi de asemenea interesată de fundașul spaniol.

???? Inter Miami are in talks with Sergio Ramos and are one step away from signing the former Real Madrid defender.

