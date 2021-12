Începe ”curățenia” de iarnă la Barcelona! Doi jucători pot pleca în ianuarie. Xavi nu mai contează pe ei

Ferran Torres de la Manchester City ar urma să ajungă pe Camp Nou încă din această iarnă, în schimbul unei sume impresionante, care ajunge până la 55 de milioane de euro. Și antrenorul ”cetățenilor”, Pep Guardiola, a confirmat mutarea.

"Da, transferul lui Ferran Torres la Barcelona este aproape finalizat. Vrea să plece, așa că i-am zis să plece. Vreau ca jucătorii să fie fericiți. Dacă nu ești mulțumit de statutul tău, trebuie să pleci.

Nu suntem un club ca oricare altul unde CEO-ul sau președintele să te țină cu forța. Sunt fericit pentru el", a spus Pep Guardiola.

La capitolul ”plecări”, Philippe Coutinho și Luuk de Jong pot părăsi echipa blaugrana. Aceștia nu fac parte din planurile de viitor ale lui Xavi și pot pleca încă din ianuarie, notează jurnalistul Nicolo Schira.

