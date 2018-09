Imagini incredibile! La 51 de ani, George Weah a intrat pe teren intr-un meci al Liberiei cu Nigeria! Ce a facut presedintele tarii

La 51 de ani, George Weah a ales sa aiba un ultim meci pentru nationala Liberiei - marti seara, in partida amicala contra Nigeriei, Weah a intrat pe teren cu numarul 14 si a jucat nu mai putin de 79 de minute! Nigeria a castigat cu 2-1 partida.

Weah, ales presedintele Liberiei in 2017, a fost ovationat de fani in momentul schimbarii - el a primit nu mai putin de 60% din voturi la alegerile din luna decembrie.

Weah l-a invitat la partida pe Arsene Wenger, cel care l-a remarcat in 1988 si l-a adus la adus la Monaco, de unde s-a transferat la PSG si a devenit singurul jucator african castigator al Balonului de Aur in 1995.

President George Weah of Liberia at age 51 ???????? takes a free kick and tries a few trick on @NGSuperEagles defence. You are never too old to fulfil a dream.???????????? pic.twitter.com/oXqOEBfsgi