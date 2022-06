Gareth Bale a răspuns râzând, când a fost întrebat despre următoarea sa destinație: ”Nu merg la ei, asta e sigur!”

Galezul este dorit de mai multe echipe importante din Europa, dar și-ar dori să locuiască în continuare la Madrid. Presa din Spania a venit cu varianta unui transfer la Getafe, echipa care a încheiat sezonul precedent din La Liga pe locul 15.

Bale a răspuns râzând în cadrul unui interviu, când a fost întrebat despre viitorul său: ”Nu voi merge la Getafe, asta e sigur!”

"Sigur că evoluțiile mele la echipa națională vor influența situația privind următoarea mea echipă. Vreau doar să joc, să fiu într-o stare fizică bună înaintea Cupei Mondiale. Selecționerul a spus că vrea ca toți jucătorii să evolueze la echipele lor, așa e ideal.

Vreau să mă bucur de vacanță, apoi voi decide unde voi juca, ce vreau să fac. Obiectivul meu este să fiu pregătit pentru Cupa Mondială. Nu am luat nicio decizie deocamdată, dar nu voi merge la Getafe, asta e sigur!", a spus Gareth Bale.

"I'm not going to Getafe, that's for sure" ????

Sorry Getafe fans! Gareth Bale is keeping his cards close to his chest about his next club ???? pic.twitter.com/9pqScgwkJS