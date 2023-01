Gabriel Torje are de recuperat o sumă uriașă de la o fostă echipă: ”Mai mult de jumătate de milion de euro”

Fostul dinamovist și-a amintit de perioada petrecută la Karabukspor, club care a întâmpinat probleme financiare uriașe. Torje spune că ar avea de recuperat peste jumătate de milion de euro de la echipa la care a evoluat în urmă cu mai bine de cinci ani.

Gabriel Torje: ”Aveam mai mult de jumătate de milion de euro”

”Eu am niște probleme cu cei de la Karabukspor, unde am pierdut toți banii. Nu numai eu, și alți români. Nu doar am muncit degeaba, dar am cheltui de la noi din buzunar, chirii, mâncare, tot.

Echipa nu a mai avut drepturi la transferuri, după care i s-a luat puncte. S-a dus în liga a doua, a treia, iar acum a patra, la amatori. Este o discuție, dar dacă se va face o echipă nouă, se va face cu culori noi, cu nume nou. Nu este o echipă cu istoria Rapidului. Echipă nouă și datoriile s-au șters. Noi rămânem cu banii luați Nu este normal, dar se mai întâmplă.

Noi ca jucători străini mergem la FIFA și ne cerem drepturile. În momentul acesta, FIFA a făcut pentru jucătorii de genul un fond de o anumită sumă și la finalul anului se dau din acei bani. Dacă ai probleme, iei ceva. Eu aveam o sumă foarte mare de la Karabuk. Dacă ajung să iau 20-30.000 e bine. Aveam mai mult de jumătate de milion de euro de la Karabukspor, fără banii mei din buzunar”, a spus Gabriel Torje, pentru Digi Sport.

Gabriel Torje a jucat la Karabukspor între iulie 2017 și ianuarie 2018, când s-a întors la Akhmat Grozny, de unde a fost împrumutat.

În Turcia, Torje a mai evoluat pentru Konyaspor, Osmanlispor, Sivasspor și Bandirmaspor.

Gabi Torje se bate la retrogradare în liga secundă din Turcia

Cu Genclerbirligi, Torje este pe ultimul loc în Turcia, cu doar șapte puncte după 19 etape.

Genclerbirligi a retrogradat din Superliga turcă în sezonul 2020-2021, iar de două sezoane joacă în eșalonul secund. Anul trecut, gruparea turcă a terminat pe locul 13, departe de locurile care asigură prezența la barajul pentru promovare.

După ce a retrogradat cu Dinamo, Gabi Torje a semnat cu Farul lui Gică Hagi, unde a impresionat cu evoluțiile sale. A reușit să marcheze de cinci ori în 17 partide, cifră la care se adaugă și alte trei pase decisive.