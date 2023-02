'Finală' Argentina - Franța la trofeul The Best! FIFA a anunțat finaliștii la categoria „cel mai bun jucător”

Argentinianul Lionel Messi şi francezii Kylian Mbappe şi Karim Benzema sunt finaliştii anunţaţi, vineri, de FIFA, pentru categoria cel mai bun jucător din cadrul premiilor The Best FIFA 2022.

???? We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

???????? @Benzema

???????? Lionel Messi

???????? @KMbappe