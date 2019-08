Ea este "regina de pe plaja"! L-a lasat masca pe Ronaldinho si l-a batut intr-un meci pe Neymar! Cine este femeia prezentata de site-ul FIFA

FIFA ii dedica un material pe larg lui Natalia Guitler, campioana mondiala la footvolley.

"Face lucruri la care altii nici nu viseaza" scriu cei de la FIFA in deschiderea reportajului despre Natalia Guitler, supranumita "regina de pe plaja". Jucatori celebri din fotbal precum Neymar, Ronaldinho, Zico, Rivaldo, Marcelo sau Douglas Costa si-au declarat public admiratia pentru ea.

Insa pana in 2018 putina lume auzise de ea. "Cel mai bine pazit secret al Braziliei". Cand a ajuns la Reims, Franta, pentru a concura impotriva barbatilor la competitia de teqball (o combinatie intre tenis de masa si fotbal), fata din Rio de Janeiro a atras atentia tuturor.

"Anul trecut am jucat la Mondialul de Teqball. A fost primul meu turneu mondial. Puteau sa se inscrie si barbati si femei, insa din 80 de participanti, doar 3 eram femei. Cand am ajuns acolo, nici macar n-am fost salutata, se uitau la mine ca si cum nu am ce cauta. Asta mi se intampla des in afara Braziliei, sunt judecata. Ca femeie, nu primesti respect din prima, trebuie sa-l castigi.



Insa am inceput sa castig si oamenii si-au dat seama. Eu si partenerul meu, Marcos Vieira, am terminat pe locul 4. Pana sa plec inapoi oamenii veneau la mine, ma rugau sa se antreneze cu mine, erau draguti. Am inceput sa castig credibilitate" a povestit Natalia.

Anul 2018 l-a incheiat la casa de vacanta a lui Neymar din Bahia. I-a multumit starului de la PSG pentru invitatie cu un meci de teqball. Si l-a invins! Totusi, teqball nu este principala disciplina la care se pricepe, ci footvelley, fiind campioana mondiala atat la simplu, cat si la dublu.