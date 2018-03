Dezvaluirea facuta ACUM de belgieni: "Anderlecht poate da lovitura dupa vanzarea lui Stanciu!" CLAUZA din contractul cu Sparta Praga

Stanciu a renascut la Sparta Praga si devine din ce in ce mai regretat de Anderlecht.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Nicolae Stanciu are prestatii din ce in mai bune la noua sa echipa, fiind omul meciului in derby-ul Sparta Praga-Slavia Praga, cand a reusit sa marcheze 2 goluri.Astfel, in urma evolutiilor spectaculoase ale lui Stanciu, Anderlecht poate profita si sa obtina in continuare bani de pe urma romanului.

Conform celor de la Voetbal24, managerul Herman Van Holsbeeck a pus o clauza de 15% pentru un viitor transfer al romanului. Mai mult, Anderlecht poate sa mai incaseze un milion de euro daca Sparta Praga se va califica in grupele Champions League."Anderlecht castiga milioane de pe urma lui Stanciu. Anderlecht, care l-a vandut pentru 3,75 milioane de euro poate obtine astfel o suma mult mai mare in viitor", scriu jurnalistii belgieni.

Oficialii lui Anderlecht au renuntat la Stanciu din cauza prestatiilor slabe facute de roman. iar agentul sau este de parere ca Anderlecht putea sa faca o afacere mai profitabila daca aveau incredere in roman."Daca Anderlecht i-ar fi oferit credit si incredere, putea sa il vanda pe 30 de milioane de euro". Stanciu a fost cel mai scump transfer din istoria lui Anderlecht (9.8 milioane de euro) si a reusit sa marcheze 5 goluri in 34 de meciuri pentru belgieni.

In iarna acestui an, Stanciu a plecat de la Anderlecht la Sparta Praga si a reusit sa marcheze 3 goluri in 5 meciuri.