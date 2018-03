"Stanciu a incercat, dar atat am putut!" Reactia noului antrenor al Spartei dupa un meci dezamagitor facut de roman

Sparta Praga a scos doar o remiza, scor 1-1, din deplasarea de la MFK Karvina.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Romanii Stanciu si Nita au fost titulari. Nita a primit golul egalizator in minutul 87 de la Wagner, in timp ce Stanciu a fost inlocuit cu un minut inainte de finalul meciului.

Pavel Hapal, noul antrenor al Spartei Praga, nu s-a declarat foarte nemultumit de rezultat. "Adversarul a avut o singura ocazie si a reusit s-o fructifice, dupa o greseala a noastra in aparare. Ar fi trebuit sa marcam mai mult, asta e clar, dar e bine ceea ce am aratat. Stanciu a incercat sa ofere pase decisive, dar atat am putut acum", a declarat Hapal.

In urma acestui rezultat, Sparta Praga este pe locul 4, ultima pozitie ce duce in Europa in sezonul urmator. Daca Slovan Liberec va castiga meciul cu liderul Viktoria Plzen, Sparta va pica pe pozitia a cincea.