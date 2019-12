DE VIS! Vedetele nationalei de fotbal a Statelor Unite si-au UIMIT invitatii la nunta! Locatie in stil mediteraneean si tinute inedite. VIDEO

Vedetele nationalei de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii si-au unit destinele.

Ashlyn Harris si Ali Kreiger s-au casatorit in Miami. Cele doua jucatoare de fotbal au facut schimb de inele, pe care le-au ales de la o firma care le "impartaseste viziunea si incurajeaza egalitatea, dar si drepturile casatoriei LGBTQ", dupa cum a declarat Krieger pentru People.

Dupa ce si-au spus juramintele, cele doua au taiat tortul, al carui blat era in culorile reprezentative pentru comunitatea LGBTQ. Ashlyn Harris a ales sa poarte un costum negru, cu aplicatii din oragnza, accesorizat cu o pereche de sosete inalte, in timp ce sotia sa a purtat o superba rochie de mireasa.

Evenimentul a avut loc la muzeul Vizcaya din Miami, locatie pe care cele doua au ales-o pentru atmosfera.



"Cred ca am avut senzatia aceea ca ne aflam intr-un castel mediteranean, vibe-ul acela european pe care il cautam. Chiar in momentul in care am ajuns acolo ne-am spus ca iubim acest loc, ca restul invitatilor vor adora locatia si asta a fost", a declarat Harris.

Printre invitati s-a aflat lotul nationalei SUA, alaturi de care cele doua au castigat Campionatul Mondial din 2019, printre care si cea mai buna jucatoare a momentului, Megan Rapinoe.