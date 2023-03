Scorul a fost deschis din primul minut de joc de Al Najei, iar Al Khaibari a mărit avantajul în minutul 21. Al Nassr a mai marcat o dată, prin Maran, asigurându-și calificarea în semifinale, în timp ce singurul gol al oaspeților a fost marcat de Adam, în minutul 69.

Cristiano Ronaldo (38 ani) a fost titular însă a bifat al treilea meci consecutiv fără gol sau assist, după o serie în care marcase opt goluri și dăduse două pase de gol în patru meciuri. Portughezul însă a fost protagonistul unui moment tensionat chiar pe finalul primei reprize.

Atacantul portughez a încasat cartonașul galben în al treilea minut de prelungiri, după un gest furios făcut când arbitrul a fluierat pauza. Ronaldo primise balonul în propria jumătate și voia să inițieze un atac, moment în care arbitrul a pus capăt primei reprize.

Furios, fotbalistul a ridicat balonul și a șutat puternic în sus, gesticulând furios în urma deciziei pe care „centralul” a luat-o.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm