Ce a facut Christoph Daum in 2019? A jucat pentru FC Diabetologie, a antrenat in Bhubaneswar si a facut yoga la Bangalore

Fostul selectioner al Romaniei nu se plictiseste.

Christoph Daum nu pare foarte afectat ca nu mai este selectionerul Romaniei si nici ca nu a mai prins niciun contract cu o echipa profesionista in ultimii 2 ani de zile. De la inceputul anului 2019, tehnicianul german a luat parte la numeroase evenimente si activitati care nu il lasa sa se plictiseasca.

In perioada mai recenta, el a jucat golf la Leipzig, a facut karaoke la o emisiune din Frankfurt, a fost in tribune la turneul de tenis Mallorca Open si a discutat cu fostul tenismen Tommy Haas (fost nr. 2 ATP), s-a intalnit cu guru Sri Sri Ravi Shankar la Berna, a facut parte, alaturi de medici si alte vedete, din echipa FC Diabetologie, care a intalnit politicienii germani stransi in FC Bundestag, intr-un meci caritabil, dar a participat si la emisiuni de sport ale posturilor tv Eurosport si Sport 1 si a fost musafirul lui Ali Koc, presedintele lui Fenerbahce, la Istanbul.

De asemenea, Daum a fost invitat de onoare la expozitia artistului Leon Lowentraut, unde s-a intretinut cu politicieni, ambasadori UNESCO si oameni de cultura si a tinut un discurs la comemorarea lui Gerhard Mayer-Vorfelder, fost presedinte al UEFA si fost presedinte al VfB Stuttgart si DFB, unde au mai vorbit, printre altii, Susanne Eisenmann, ministrul german al Culturii, si comisarul UE Gunther Oettinger.

La inceputul acestui an, neamtul l-a insotit pe antrenorul secund al nationalei Turciei, Tayfur Havutcu, la mai multe meciuri din Bundesliga, a fost invitat la o statiune hoteliera din Thailanda, unde a petrecut si o vacanta de vis, a participat la Carnavalul de la Koln, a tinut prelegeri despre fotbal si antrenorat la cursurile DFB, a organizat antrenamente demonstrative pentru jucatori indieni la Bhubaneswar, a facut yoga la ashram-ul Art of Living Center din Bangalore si a primit un premiu pentru realizarile sale din partea Federatiei Turce de Fotbal.

Christoph Daum (65 ani) a condus echipa nationala a Romaniei intre iulie 2016 si septembrie 2017, fiind al doilea selectioner strain din istoria reprezentativei noastre. Desi a avut un salariu de 500.000 de euro pe an, plus bonusuri, antrenorul german a mai primit 135.000 de euro dupa reziliere contractului. Cu el pe banca, “tricolorii” si-au compromis sansele de calificare la CM 2018, in cele 10 meciuri inregistrand 3 victorii, 3 egaluri si 4 infrangeri. Inainte, el le mai pregatise pe FC Koln, VfB Stuttgart, Besiktas, Bayer Leverkusen, Austria Viena, Fenerbahce, Eintracht Frankfurt, Club Brugge si Bursaspor, iar in palmaresul sau se gasesc 1 titlu de campion in Bundesliga si 1 Cupa a Germaniei, 3 titluri in Super Lig, 1 Cupa si 1 Supercupa a Turciei si 1 titlu in Austria.