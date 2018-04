Klopp: "Suntem ca sotia care asteapta dupa sot sa iasa de la puscarie!" :)) 14.30 Liverpool - Stoke | 16.30 Bayern - Eintracht, 19.00 AS Roma - Chievo, 19.30 Real - Leganes

10:10

Liverpool - Stoke, ora 14.30



Liverpool mai are nevoie de 4 puncte pentru a-si asigura matematic locul in viitoarea editie a UEFA Champions League insa echipa lui Jurgen Klopp a lasat pe plan secund campionatul in ultimele etape cand s-a incurcat cu Everton si West Bromwich Albion. Chelsea este la 8 puncte in spate cu un meci in minus iar cele doua se vor intalni etapa viitoare.



Dupa victoria cu 5-2 in fata celor de la AS Roma, Liverpool este favorita la calificarea in finala UEFA Champions League insa Jurgen Klopp are probleme de lot - a mai ramas cu doar 3 mijlocasi centrali: Henderson, Milner si Wijnaldum. La conferinta de presa de dinaintea partidei cu Stoke, Klopp a anuntat ca Adam Lallana si Emre Can au sansa sa mai joace in acest sezon daca Liverpool prinde finala UEFA Champions League.



Intrebat despre accidentarea grava din partida cu Roma a lui Alex Oxlade-Chamberlain, Klopp a dat un raspuns tipic: "Nu e corect dar atunci cand ti se ofera lamai trebuie sa faci limonada! Vom astepta dupa el ca o sotie buna cand barbatul este la inchisoare" a spus Klopp spre amuzamentul jurnalistilor prezenti. Chamberlain nu va mai juca in acest sezon si va rata si Campionatul Mondial dupa accidentarea la genunchi.



Cu 31 de goluri marcate in acest sezon de Premier League, Mohamed Salah poate deveni jucatorul cu cele mai multe goluri marcate intr-o editie a Premier League daca va inscrie cu Stoke. Salah are 43 de goluri in toate competitiile si spera sa depaseasca si recordul all-time intr-o stagiune pentru Liverpool, record detinut de Ian Rush cu 47 de goluri inscrie intr-un sezon.