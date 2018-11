Asta-i cel mai tare lucru pe care il vei auzi astazi! Un jucator de la Inter a ratat convocarea la echipa nationala dupa ce au trimis mail la adresa gresita :))

Tehnologia, bat-o vina! Dupa ce transferul lui De Gea la Real Madrid a picat in urma cu cativa ani din cauza unui fax care n-a functionat, un nou moment halucinant a avut loc in fotbal! Jucatorul celor de la Inter Milano, Keita Balde, rateaza partidele Senegalului dintr-un motiv increidibil!

Atacantul de 23 de ani a fost convocat pentru partida din Cupa Africii 2019 contra Guineei Ecuatoriale ce va avea loc duminica, insa nu va ajunge la nationala. Motivul? Federatia din Senegal trebuia sa-i contacteze clubul pentru a-i instiinta de convocare, conform protocolului. Insa au luat decizia de a face acest lucru prin mail! Insa au folosit o adresa veche!

Astfel, cei de la Inter Milano nu au primit instiintarea si au refuzat sa-l lase pe Balde la nationala. "Am trimis un mail catre Inter pentru a-i informa ca vom convoca jucatorul, dar era o adresa veche pe care Internazionale Milano n-o mai foloseste. Si-au schimbat adresa. In acest moment, jucatorul nu poate pleca si nu ni se poate alatura. Clubul lui nu accepta niciun compromis" a recunoscut vicepresedintele Federatiei din Senegal.

The weird news of the day:

Inter’s Keita Balde missing on Senegal call-up because...Senegal sent the call-up to an old mail of Inter, as admitted by Senegal FA vicepresident himself