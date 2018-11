Dinamo - FCSB | Meme continua ironiile! "Beach, please!" :)) Cum s-a fotografiat stelistul pe National Arena

Dinamo - FCSB se joaca pe National Arena, de la 21:00.

Pentru ca gazonul de pe National Arena arata jalnic inaintea derby-ului Dinamo - FCSB din aceasta seara, Mihai Stoica continua cu ironiile legate de acest lucru.

Dupa ce sambata el a publicat o fotografie cu gazonul si a scris in dreptul ei "Tommorowland", in ziua meciului, acesta s-a fotografiat purtand ochelari de soare si a scris pe fotografie: "Beach, please!" (n.r. "Plaja, va rog!")

Gazonul de pe National Arena este distrus, iar Dinamo si FCSB vor fi nevoite sa faca fata unui joc dificil din aceasta cauza.