Iniesta, care a împlinit săptămâna trecută 39 de ani, s-a alăturat lui Kobe Vissel după ce a părăsit-o pe FC Barcelona, unde a cunoscut gloria şi a câştigat 30 de trofee. La naţionala Spaniei, Iniesta a avut un rol cheie în câştigarea titlului mondial din 2010 şi a titlurilor europene din 2008 şi 2012.

La 38 de ani, Andres Iniesta a luat decizia finală cu privire la retragere

„Cu regret anunţăm plecarea lui Andres Iniesta de la clubul nostru. Pentru cei cinci ani de când ni s-a alăturat, ne manifestăm o recunoştinţă sinceră lui Iniesta, care a avut contribuţii semnificative la Vissel Kobe”, se arată într-un comunicat al clubului din J-League.

Despărţirea lui Iniesta de clubul nipon va avea loc după meciul de acasă cu Consadole Sapporo din 1 iulie. În acest sezon, ibericul a disputat doar 38 de minute, în trei apariţii ca rezervă.

Iniesta nu are însă de gând să se retragă: ''Vreau să continui să joc şi apoi să mă retrag cât timp sunt încă activ. Mi-e greu să fac asta aici, aşa că vreau să găsesc un loc unde să mă pot retrage în cele din urmă. Întotdeauna am crezut că mă voi retrage aici, dar lucrurile nu au mers cum am vrut eu. În ultimele luni m-am antrenat intens, cu intenţia de a ajuta echipa, dar am început să simt că antrenorul are alte priorităţi".

Vissel Kobe este lider în Japonia, cu un avans de trei puncte faţă de Yokohama Marinos după 14 etape.

La clubul japonez, Iniesta a strâns 133 de meciuri şi are în palmares Cupa Împăratului 2019 şi Supercupa Japoniei 2020.

Pe 6 iunie, FC Barcelona va disputa un meci amical cu Vissel Kobe la Tokyo.

Agerpres.