Vissel Kobe, liderul dn prima ligă a Japoniei, a anunțat despărțirea de fotbalistul Andres Iniesta (39 de ani), fost campion mondial și european cu naționala Spaniei.

”Anunțăm cu regret plecarea lui Andres Iniesta de la echipa noastră”, a scris clubul japonez pe pagina oficială de Twitter.

Mijlocașul este fost campion mondial (2010) și european (2008 și 2012) cu naționala Spaniei și de patru ori câștigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona (2006, 2009, 2011, 2015), echipă de club la care a fost legitimat mai mult de două decenii.

Iniesta mai avea contract cu Vissel Kobe până în ianuarie 2024.



Despărţirea lui Iniesta de clubul nipon va avea loc după meciul de acasă cu Consadole Sapporo din 1 iulie. În acest sezon, ibericul a disputat doar 38 de minute, în trei apariţii ca rezervă.

La echipa din Japonia s-a transferat în 2018, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Barcelona.

- イニエスタ選手退団のお知らせ -

アンドレス イニエスタ選手が7/1(土)J1第19節vs.札幌の試合を最後に退団することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

We regret to announce the departure of @andresiniesta8 from our club.https://t.co/2OyxtVK0ya#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/cDf0X5Lvt6