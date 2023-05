Al-Nassr îl are pe Ronaldo, Al-Hilal negociază cu Messi, iar Al-Ittihad vine cu o replică pe măsură

Francezul a intrat în ultimul an de contract și, momentan, nu ar exista vești concrete din partea conducerii de pe ”Bernabeu” cu privire la o prelungire a înțelegerii.

Chiar dacă Benzema și-ar fi manifestat intenția de a rămâne pentru cel puțin încă un sezon la Real Madrid, ”pe fir” a intrat Al-Ittihad, proaspăta campioană a Arabiei Saudite.

După lovitura de imagine dată de Al-Nassr cu Cristiano Ronaldo, Al-Hilal vrea să-l convingă pe Leo Messi să accepte un contract record.

Acum, și Al-Ittihad vrea să puncteze la acest capitol și să-l aducă pe Benzema, căruia îi oferă un contract valabil pe două sezoane, cu un salariu fabulos, de 200 de milioane de euro pe sezon, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

