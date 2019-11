ACUZATII GRAVE IN FOTBALUL MONDIAL! "Daca nu ar fi fost mafie in fotbal, fiul meu ar fi castigat Balonul de Aur!" Cine a facut declaratiile incendiare

Maria Dolores dos Santos Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a facut acuzatii serioase in ultimul interviu acordat. Conform acesteia, fiul sau ar fi trebuit sa aiba mult mai multe trofee decat cele pe care le are deja.

"In fotbal este mafie. Acesta este cuvantul care descrie perfect ceea ce se intampla. Daca nu ar fi fost mafie in fotbal, fiul meu ar fi castigat mai multe trofee individuale, fara doar si poate.

Daca ar fi fost spaniol sau englez, nu ar face ceea ce fac, insa este portughez si din Madeira...si asta se intampla.

Nu stiu daca va primi Balonul de Aur, insa am incredere in el. Cred ca il merita daca analizam ce a facut pe parcursul sezonului", a declarat Dolores Aveiro.

