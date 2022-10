Denis Japel (24 ani) a suferit o accidentare horror în timpul duelului din liga a patra germană dintre Chemie Leipzig și Chemnitzer FC, disputat sâmbătă. Jucătorul a fost scos din teren în minutul 26 și dus de urgență la spital în urma accidentării pe care a suferit-o.

Fotbalistul a urmărit un balon pentru a împiedica un corner pentru echipa adversă, alergând cu mare viteză, deși a reușit cu succes să devieze balonul, pentru a evita lovitura de la colț, acesta nu a reușit să se oprească și alunecând pe asfaltul care era ud, s-a izbit cu fața de un zid.

Denis Japel suffered one of the most sickening injuries we've seen in a long time after a brutal collision with a wall pic.twitter.com/1yiaFXDRlC