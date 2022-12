Nobila artă din România are începând de vineri un nou "laborator" de campioni.

În prezența lui Răzvan Pîrcălabu, președintele FR de Lupte și membru COSR, Viorica Țigău, directoarea CSM Giurgiu, a inaugurat la Giurgiu Centrul Național Olimpic de Box pentru juniori, unde se vor pregăti mai mulți pugiliști de mare valoare ai României.

La eveniment au mai fost prezenți, printre alții, Marian Leondraliu, unicul român care a boxat împotriva lui Floyd Mayweather (la CM din Berlin 1995) și Titi Tudor, reputatul antrenor care l-a pregătit pe Leonard Doroftei.

"E un vis de-al meu, de acum doi, care a început cu antrenorii noștri. La propunerea lor am început toate demersurile pentru toată avizarea acestui centru. Nu a fost chiar atât de ușor, niciodată nu am renunțat la acest vis, am sperat mereu că se va realiza visul. Și acum, în prag de Sărbători, îl consider ca un cadou", a declarat Viorica Țigău.

Viorica Țigău, fostă săritoare în lungime și specialistă în probe combinate, a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice: 2000, 2008 și 2012. Fosta atletă e multiplă campioană națională la 60 m garduri, 100 m garduri, săritura în lungime și heptatlon.

Șase boxeri în vârstă de 13 și 14 ani din București și Ilfov, Prahova și Alba se vor pregăti până la vârsta de 18 ani la Giurgiu sub comanda antrenorilor Robert Băeatu și Dragoș Diaconu.

Cazarea și masa sunt asigurate de COSR. Reunirea și primele antrenamente vor avea loc în luna ianuarie. Sportivilor care fac parte din proiect se vor alătura la antrenamente și pugiliști din Giurgiu.