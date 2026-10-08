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Trei pugiliste române şi-au asigurat medalii, miercuri, la Campionatele Europene de box Under-17 de la Budva (Muntenegru): Daniela Ionică, Alessia Onofraş şi Andreea Soare.

Daniela Ionică, Alessia Onofraş şi Andreea Soare sunt sigure de medalii și boxează mâine pentru finală

La cat. 46 kg, Daniel Ionică a învins-o în sferturile de finală pe sportiva georgiană Barbare Ciociua, la puncte (3-2), iar în semifinale o va înfrunta pe englezoaica Summer Grigg, pe 9 octombrie.

Alessia Onofraş a trecut în sferturile cat. 63 kg de rusoaica Marina Smolianova, tot la puncte (5-0), urmând să boxeze în penultimul act cu turcoaica Sudenur Yalgettekin, pe 9 octombrie.

Andreea Soare a obţinut şi ea o victorie clară la puncte (5-0) în sferturile cat. 80 kg contra rusoaicei Polina Ţvetkova, iar în semifinale o va întâlni pe poloneza Amelia Stepien, în data de 9 octombrie.

Celelalte rezultate ale sportivilor români

La masculin, Alexandru Vasile şi Nicholas Cola s-au calificat în sferturile de finală.

La cat. 48 kg, Alexandru Vasile s-a impus la puncte (3-2) în faţa belarusului Vsevolod Cibikov, în optimile de finală, iar în sferturi va boxa cu germanul Mohamad Ghunheim, pe 8 octombrie.

Nicholas Cola s-a impus clar la puncte (5-0) în faţa finlandezului Doni Frants, în optimile cat. 57 kg, iar în sferturi va da peste englezul John Elam, pe 8 octombrie.

În alte meciuri, Erika Carp a fost învinsă la puncte (2-3) de Liza Lobjanidze (Georgia), în sferturile cat. 70 kg, iar Alexandra Liteanu a pierdut (0-5) sfertul de finală cu azera Khumar Jafarli, la cat. +80 kg. Agerpres