Joshua - Parker, 31 martie in direct la PRO TV // Amenintare pentru campionul "greilor"! Ce roman s-a oferit sa-l ajute pe Parker

Un roman stabilit in America il ajuta pe Parker sa puna mana pe centurile lui Joshua! Uriasul putea fi in locul lui Parker!

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Anul trecut, Parker trebuia sa se bata cu varul lui Tyson Fury. Englezul s-a accidentat si in locul lui a boxat pentru centura mondiala romanul de 2,02 metri, Cojanu.

"Am primit un telefon sa ma bat la titlul mondial si am spus da. Nu sunt prost ca sa spun nu. Ati vazut cum fugea campionul, il respect, dar fugea ca o gaina.El n-a avut sponsor la meciul de titlu. Am dat 50 de dolari pe asta! Am dat bani pe asta, 10 dolari!" a spus Razvan Cojanu

Parker se antreneaza tot cu romanul Cojanu pentru finala mondiala a greilor cu Joshua, care e pe 31 martie la PRO TV.