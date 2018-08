KO devastator incasat de Razvan Cojanu in aceasta dimineata. "King Kong" Ortiz l-a terminat in runda a doua

Vezi lovitura incredibila incasata de roman.

Razvan Cojanu a fost invins in aceasta dimineata prin KO, in repriza a doua, de cubanezul Victor Ortiz, intr-o gala de box ce a avut loc in SUA, la Los Angeles.

Acesta a incasat o directa de stanga in barbie in runda a doua, iar arbitrul a oprit meciul dupa ce romanul a incercat sa se ridice, dar si-a pierdut echilibrul de doua ori in timp ce acesta numara.

Atat Ortiz, cat si Cojanu veneau dupa meciuri de titlu mondial pe care le-au pierdut, cubanezul cu Deontay Wilder, iar boxerul roman cu Joshua Parker, anul trecut, in mai.

Cojanu este la a treia infrangere in cariera, avand acum un palmares de 19 victorii si 3 infrangeri la profesionisti.

Vezi mai jos finalul meciului si lovitura devastatoare incasata de roman