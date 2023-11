Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre viața și cariera sa în cadrul emisiunii, iar unul dintre subiectele delicate pe care le-a abordat a fost relația pe care o are cu fiul său din prima căsătorie, Mihai Zmărăndescu. De-a lungul timpului, cei doi s-au „înțepat” prin declarații indirecte, aruncându-și cuvinte grele.

Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre fiul său, Mihai

În cadrul emisiunii, Zmărăndescu a recunoscut că și-ar fi dorit să fie mai apropiat de fiul său și că i-ar fi plăcut să își cunoască nepotul.

„Am iertat de mult, am trecut peste lucrurile astea. Sper ca și lor, în special lui Mihai, pentru că el este cel care vorbește așa cum vorbește, e problema lui personală, nu e a mea, își asumă. Dar să nu uite că are și el copil și Dumnezeu, din păcate, ne dă la fiecare după suflet.

Mi-ar fi plăcut să am altă relație cu el, recunosc. Am văzut copilul în niște poze. Eu văd lucrurile în felul următor, spun așa, am văzut tot felul de declarații din partea lui și nu vreau să le comentez sub nicio formă, dar așa se întâmplă când îți cumperi dragostea, ăsta este rezultatul. Din păcate, trebuie să îmi duc crucea, sper ca Dumnezeu să mă ierte din punctul ăsta de vedere.

E clar că primești mâine răsplata pentru ce faci astăzi, nu doresc lucrul ăsta, va primi ceea ce merită prin copilul lui și asta este vina mea, e strict vina mea. Nu am știut să manageriez situația cu el sau nu am avut puterea de a-l face să înțeleagă anumite lucruri.

Îi voi povesti și Matildei și lui Vladimir de ei, dacă se vor cunoaște, Matilda și Vladimir vor fi atât de maturi încât să își aleagă lucrurile bune în viață”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Arena SPORT.RO.

Mihai Zmărăndescu: „Eu am ales să fiu mai matur”

Fiul fostului luptător a vorbit și după momentul în care Cătălin a decis să își înlocuiască tatuajul pe care îl avea cu chipul său.

„Au fost foarte multe persoane care m-au judecat în momentul în care am ales să vorbesc despre Cătălin. Eu doar am vrut să vă arăt cum mă simt. Vouă vi se pare normal ca un om matur, un tată de 49 de ani care susține că e important să fii un părinte care e alături de copiii lui, să-și șteargă tatuajul cu propriul copil?

Acum câteva zile a făcut un cover peste tatuajul cu mine. A spus că lasă trecutul în urmă. Și a avut nesimțirea să posteze pe rețelele de socializare. Cătălin, copiii n-ai cum să-i lași în urmă. N-ai cum să spui că sunt în trecut. Și încă o chestie, încă te am tatuat. Se pare că eu am ales să fiu mai matur și să-mi asum că ești tatăl meu”, a spus Mihai Zmărăndescu, într-un video pe TikTok.

Declarațiile dure făcute de Mihai Zmărăndescu pe TikTok

În urmă cu un an, Mihai Zmărăndescu a avut un discurs dur la adresa tatălui său, pe care l-a postat pe contul de TikTok.

„Nu mi se pare etic să te cerți cu părintele tău pe internet, iar tu cu copilul tău, dar arunci cu noroi întruna în mine și mie asta nu-mi convine, ar trebui să-mi păstrezi o imagine curată. Eu n-am avut nevoie de tine niciodată din punct de vedere financiar, pentru că tu nu ai absolut niciun ban. În același timp, tu ai trăit foarte bine de pe urma meciurilor mele din Anglia, să ținem minte chestia asta, cu dovezi, avem dovezi.

Ideea este că am avut nevoie de tine din punct de vedere moral, am avut nevoie de tine în viața mea de zi cu zi, pentru că asta trebuie să facă un tată, nu cum ai zis tu «Până la 18 ani trebuie să-ți ofer o educație». O educație nu mi-ai oferit, m-ai învățat doar cum să profit de pe urma oamenilor și cum să trag pe ei întotdeauna. Haine nu mi-ai oferit, mi le-am luat singur sau mi le-a luat mama și ce ai mai spus tu pe acolo, mâncare… crede-mă că au fost zile în care mâncam orez cu ketchup. Ideea este că am avut nevoie de tine din punct de vedere moral. Când am luat BAC-ul cu notă mare ai fost lângă mine?

M-ai ajutat vreodată în procesul de a lua BAC-ul? Când am făcut 3 ani de facultate, ai fost lângă mine în tot procesul ăla? Când, ca bărbat, mi-am luat și eu permisul, si zici «Tată, urcă-te la volan, hai să te învăț să conduci», că doar nu mă duceam cu mama, mă urca mama la volan… În fine, astea sunt cele mai infime aspecte. O să am un copil, o să fie nepotul tău. Ai sunat și tu vreodată să zici «Cum merge sarcina? Mamă, ce bucuros sunt, o să am un nepot», să întrebi, e sânge din sângele tău. Să fii alături de mine, de nepotul tău, dar tu nu o să faci niciodată chestiile aste, pentru că tu ești un om care nu are principii, ești un om care calcă pe cadavre pentru bani și ești un om care este în stare să te vadă în groapă și să-ți mai dea un picior să te vadă mai jos.

În același timp, zici de ce port numele de Zmărăndescu. Păi, Cătălin, atâția ani l-ai murdărit, trebuie să fie cineva asumat, pentru că trecutul, prezentul și viitorul se leagă, iar eu n-o să fug niciodată de trecut. Și să nu mai uităm o chestie, mai ai o fată cu care nu mai vorbești de 6 ani, sora mea, Alexandra. 6 ani, ea are 20, de la 14-15 ani nu mai vorbești cu ea. Cum rămâne până la 18 ani, cum ai spus tu?”, a spus Mihai pe TikTok.