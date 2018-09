KO BRUTAL reusit de Joshua aseara! Antrenorul adversarului a sarit in ring sa il opreasca - VIDEO

Joshua a reusit un KO fabulos.

Anthony Joshua si-a pastrat centurile de campion dupa ce l-a facut KO pe Alexander Povetkin, in meciul ce a avut loc aseara pe Wembley, insa confruntarea nu a fost una fara emotii.

Joshua a avut nasul spart din prima runda si s-a chinuit cu Povetkin pana in runda a 7-a, cand a reusit o lovitura ce a dus la finalul meciului. KO-ul a fost atat de brutal incat antrenorul lui Povetkin a sarit in ring sa opreasca meciul.

Britanicul asteapta acum sa vada cine castiga in meciul dintre Wilder si Tyson Fury, ce are loc pe 1 decembrie, urmand sa dea piept in aprilie 2019 cu castigatorul acelui meci, desi a vorbit in ring si despre un posibil meci cu Dillian Whyte, un alt greu ce spera la titlul mondial.

Joshua a ajuns dupa victoria cu Povetkin la 22 de victorii in tot atatea meciuri si continua sa fie unul dintre cei mai importanti boxeri din lume in acest moment, reusind sa umple stadioanele cu zeci de mii de fani la fiecare meci.