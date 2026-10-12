Pe finalul emisiunii, moderatorul Costin Ștucan l-a supus pe fostul luptător unui set de întrebări fulger. Întrebat ce ar schimba dacă ar putea să o ia de la capăt, Moroșanu a indicat implicarea în politică drept una dintre cele mai mari greșeli ale sale.

Cătălin Moroșanu: „Mi-am pierdut câțiva ani din viață”

Care a fost cel mai bun an din carieră?

2009 și 2012.

Ai fi putut câștiga mai mult?

Detașat.

Ce ai schimba dacă ai lua-o de la început?

Nu aș mai face politică. A fost o greșeală, mi-am pierdut câțiva ani din viață, din păcate.

Cine este cel mai bun kickboxer din toate timpurile?

Benny Adegbuyi.

Cine este urmașul tău?

Vasile Corcodel, deocamdată.

Moroșanu a intrat în politică în 2012, când a devenit consilier județean la Iași din partea PDL. În 2016, a obținut un nou mandat, de această dată din partea PNL. În 2022, fostul luptător s-a retras complet din activitatea politică.