CE RUSINE! Mayweather ar fi trebuit sa lupte intr-o supergala de Anul Nou! S-a retras cand a aflat detaliile contractului: cine era adversarul

Mayweather a refuzat un superfight ce ar fi urmat sa se dispute in ajunul Anului Nou.

Mayweather sustine ca a fost indus in eroare de promotorii galei si a renuntat complet la lupta, desi americanul fusese prezent si la conferinta de presa a evenimentului.

Mayweather ar fi trebuit sa lupte contra lui Tenshin intr-o gala privata, "pentru un grup restrans de afaceristi si pentru o suma uriasa de bani".

Mayweather s-a retras dupa ce a aflat ca organizatorii vor sa televizeze gala la nivel mondial. Americanul sustine ca s-a prezentat la conferinta de presa pentru a nu crea un conflict diplomatic, insa lupta a fost anulata total.

"Acum sunt din nou in Statele Unite ale Americii dupa o lunga si dezamagitoare calatorie la Tokyo. Vreau sa fiu cat se poate de clar: Floyd Mayweather nu a fost niciodata de acord in mod oficial sa lupte contra lui Tenshin Nasukawa. De altfel, fara sa fiu lipsit de respect, nici nu auzisem de acest luptator inainte sa ajung in Japonia. Am fost rugat sa particip la un meci demonstrativ de 9 minute, cu cate 3 reprize, impotriva unui luptator ales de Rizen Fighting Federation. Mi s-a spus ca lupta va fi doar una demonstrativa, pentru entertainment, insa o data ajunsi acolo, eu si staff-ul meu, am fost informati ca lupta va fi transmisa international si va fi una oficiala. Le cer scuze sincere fanilor mei care au fost indusi in eroare", se arata intr-un comunicat remis de Mayweather celor de la TMZ.