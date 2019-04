"Baietii mei ar fi fost doua clase peste mine daca faceau box!" Ce cariera si-a ales baiatul cel mare al lui Leonard Doroftei

Doroftei crede ca fiul sau l-ar fi intrecut in ring! Baiatul lui Doroftei nu se gandeste la box. Vrea sa se faca avocat.

Doroftei a venit cu familia la Vorbeste Lumea si a povestit de ce nu si-a indrumat baiatul catre box!

"Am vrut sa fiu un parinte modern, sa il las sa aleaga ce isi doreste in viata! Are talent la box. Atat el, cat si Alex ar fi fost 2 clase peste mine!", a spus cel poreclit "Mosu' Doroftei".

Doroftei face Pastele in familie. Baiatul sau cel mare s-a intors din Canada, unde a stat 7 luni. Adrian Doroftei vrea sa devina avocat.

"Viata acolo e rece si la propriu, si la figurat. Ganditi-va ca pana sa plec am prins -35 de grade", a spus fiul lui Leonard Doroftei.