Produsele care au doborat recorduri de Black Friday 2020 la eMAG! Au fost vandute in doar TREI ORE! Lista completa aici

Black Friday 2020 la eMAG: record de produse pentru casa, infrumusetare si ingrijire personala vandute in trei ore

Dupa primele trei ore de la startul campaniei, clientii au cumparat deja peste 312 milioane lei, in crestere fata de anii anterior. Peste 150.000 de produse au fost vandute de sellerii din Marketplace, in crestere cu 20% comparativ cu anul anterior. Clientii pun in cos, in medie, doua produse, din care unul cu o valoare mai mare, iar celalalt din categorii precum fashion, obiecte de decor pentru acasa, bauturi sau cadouri de Craciun. Astfel, ofertele au fost suplimentate pentru a sustine cererea mare.



„Black Friday este o zi in care multi clienti isi fac cumparaturile importante, dar si cumparaturile pentru sarbatori, pe care acum se pregatesc sa le petreaca acasa. Probabil acesta este motivul pentru care vanzarile de produse pentru casa si ingrijirea casei, precum si produsele pentru infrumusetare si ingrijire personala au atins un nivel record in istoria zilei: in primele doua ore, clientii au comandat 170.000 de produse din cele doua categorii”, a declarat Tudor Manea, director general eMAG Romania.



Anul acesta clientii au optat in special pentru livrarea in easybox si 44% dintre clientii care au optiunea disponibila au ales aceasta modalitate de a primi cumparaturile. Aproape 54% dintre comenzi au fost platite cu cardul si 83% dintre vizite au fost de pe dispozitive mobile.

Recorduri la start de Black Friday la eMAG

• 1,7 milioane vizite au fost inregistrate in primele 10 minute de la pornire

• Secunda de aur 07:37:42 – 333 produse vandute pe secunda

• Minutul de aur 7:38 – 8.503 produse comandate in valoare de 5,6 milioane de lei

• 8.260 de produse in valoare de 4,7 milioane de lei au fost comandate in primul minut de la start

Produse vandute rapid, in primul minut de la start

• In 36 secunde 1.000 bucati - Telefon mobil Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G, Black, la pretul de 199,99 lei, redus de la 499,99 lei (reducere 60%)

• In 39 secunde 500 bucati - Apa de toaleta Hugo Boss The Scent, Barbati, 100 ml, la pretul de 99,99 lei, redus de la 219,99 lei (reducere 54%)

• In 40 secunde 500 bucati - Set 6 piese Tefal Ingenio Elegance, la pretul de 149,99 lei, redus de la 399,99 lei (62% reducere)

• In 52 secunde 1.000 bucati - Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, la pretul de 999,99 lei, redus de la 1.399,99 lei (reducere 28%)

Peste 150.000 de produse au fost comandate la IMM-urile listate pe eMAG Marketplace. Clientii eMAG Genius pot comanda astazi cu livrare gratuita o gama extinsa de produse care cuprinde in premiera 4 milioane de produse eligibile si semnalizate din marketplace eMAG.

Peste 95% din comenzile inregistrate de eMAG in primele 10 minute au fost plasate de pe telefoanele mobile, ceea ce reprezinta un record al celor 10 editii. Tot in primele 10 minute ponderea platilor cu cardul a ajuns la 86%, un record al tuturor editiilor de Black Friday.



Produse speciale vandute:

• Cea mai mare comanda inregistrata este 37.100 euro redus de la 47.150 (reducere 10.050 euro), un Ford Kuga

• Peste 11.000 de produse de protectie, echipamente medicale si servicii medicale

• 3 kg de aur

• 580 nopti de cazare

Topul resedintelor de judet de unde au comandat romanii cel mai mult:

• Bucuresti

• Cluj-Napoca

• Iasi

• Brasov

• Slatina

• Constanta

• Zalau

• Alba Iulia

• Timisoara