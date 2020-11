Cele mai comandate produse la eMAG de Black Friday 2020! Record BATUT la startul reducerilor! AICI AI ULTIMELE OFERTE

Black Friday 2020 la eMAG, record de clienti la startul evenimentului vanzari de 124 milioane de lei, 57% comenzi platite cu cardul

Editia a 10-a bate toate recordurile de interes si vanzari. 260.000 de vizitatori au fost pe eMAG.ro la startul Black Friday la ora 7:37, 18% mai multi decat in anul precedent. 55.000 de produse au fost comandate in primele 10 de minute.

Clientii Genius au in premiera livrare gratuita la easybox pentru toate produsele eligibile din oferta de Black Friday de la eMAG sau sellerii din Marketplace

Bucuresti, 13 noiembrie 2020 – Black Friday 2020 a inceput la eMAG in aceasta dimineata la ora 7:37 cu un interes la cote maxime: 260.000 vizitatori au intrat in aplicatia eMAG si in site, cu 18% mai mult decat anul precedent si au comandat peste 55.000 de produse in primele 10 minute. O noua premiera in istoria Black Friday, peste 15.000 de produse vor putea fi ridicate din easybox chiar astazi.

La start, peste 260.000 de oameni erau online in aplicatia eMAG sau pe site. In primele 10 minute clientii eMAG au plasat comenzi pentru peste 33 milioane lei.

"Startul Black Friday ne-a depasit asteptarile. Oamenii au strans bani pe parcursul anului in care au renuntat la multe cheltuieli si acum isi permit sa se rasfete cu produsele pe care si le doresc pentru acasa sau pentru confortul personal. Am inregistrat 2 milioane vizite pe site in prima jumatate de ora si clientii si-au comandat pana acum, in medie, cate 2 produse pe comanda. In total, clientii au comandat in 30 minute mai mult decat comandau intr-o zi intreaga de Black Friday acum sapte ani", a declarat Tudor Manea, director general eMAG Romania.

Astfel, daca in 2013, clientii au facut cumparaturi in valoare de 102 milioane de lei intr-o zi, acum, in doar jumatate de ora valoarea a ajuns la 124 milioane de lei.

Primele produse epuizate (din oferta eMAG):

In 36 secunde 1.000 bucati - Telefon mobil Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G, Black, la pretul de 199,99 lei, redus de la 499,99 lei (reducere 60%)

In 39 secunde 500 bucati - Apa de toaleta Hugo Boss The Scent, Barbati, 100 ml, la pretul de 99,99 lei, redus de la 219,99 lei (reducere 54%)

In 40 secunde 500 bucati - Set 6 piese Tefal Ingenio Elegance, la pretul de 149,99 lei, redus de la 399,99 lei (62% reducere)

In 52 secunde 1.000 bucati - Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, la pretul de 999,99 lei, redus de la 1.399,99 lei (reducere 28%)

In 1 minut si 9 secunde 300 bucati - Televizor LG 55UN71003LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A+, la pretul de 1.299,99 lei, redus de la 1.999,99 lei(reducere 35%)

In 1 minut si 16 secunde 700 bucati - Masina de spalat rufe Samsung Add-Wash WW70K44305W/LE, 7 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Motor Digital Inverter, Alb, la pretul de 999,99, lei redus de la 1.699,99 lei (reducere 41%)

In 3 minute 2.000 bucati - Whiskey Jack Daniel'S, 40%, 0.7l, la pretul de 49,99 lei, redus de la 69,99 lei (reducere 28%)

In 5 minute 1.000 bucati - Statie de calcat Tefal Easy Pressing GV5262E1, 2200 W, 5.2 bar, 85g/min, rezervor 1L, tehnologie Durilium, alb/albastru, la pretul de 299,99 lei, redus de la 699,99 lei (reducere 57%)

In 8 minute 2.000 bucati - Robot de aspirare Roborock Cleaner S5 MAX, WiFi, Aspirator si mop, Smart top-up, Navigare LiDar, setare bariere virtuale, zone no mop, Alb, la pretul special de 1.499,99 lei

IIn 8 minute si 31 de secunde 2600 bucati - Ceas de dama Fossil ES3712, la pretul de 219,99, redus de la 599,99 lei (63% reducere)

Cele mai comandate produse:

Produse pentru casa – 27.000

Televizoare – 15.000

Frigidere si masini de spalat – 9.500

Bauturi – 14.000

Electrocasnice mici – 18.000

Fashion – 9.000

Cele mai multe comenzi la mia de locuitori au venit din Bucuresti, Cluj-Napoca, Slatina, Iasi, Brasov, Alba Iulia, Constanta, Pitesti, Targu Jiu si Zalau. Plata cu cardul are o pondere de 57% din totalul comenzilor.

Cele mai multe comenzi in Bucuresti au venit din partea clientilor Genius, care beneficiaza de livrare gratuita, astazi, la easybox, pentru toate produsele eligibile din oferta eMAG si din marketplace eMAG.

Cifre cheie la inceputul evenimentului Black Friday 13 noiembrie 2020 dupa 30 de minute

vanzari de 124 milioane de lei

57% dintre comenzi au fost platite cu cardul

Peste 55.000 produse comandate in primele 10 minute

85% dintre comenzi plasate de pe dispozitivele mobile

Black Friday a ajuns la editia a 10-a si se anunta a fi cea mare dintre toate evenimentele de shopping de pana acum.

AICI AI TOATE OFERTELE DE ULTIMA ORA!