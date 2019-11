eMAG Black Friday 2019: comenzi in valoare de 499 milioane de lei! Vezi OFERTELE NEBUNE de azi 

Black Friday 2019 a fost un adevarat succes la eMAG.

• 42% dintre comenzi au fost platite cu cardul online

• Ridicari din easybox incepand cu aceeasi zi

• Peste 1,3 de milioane de produse comandate din 1.800 de categorii

Bucuresti, 16 noiembrie 2019 – Ziua de Black Friday, eveniment organizat de eMAG pe 15 noiembrie 2019, a adus un record de peste 10,8 de milioane de vizite si produse comandate in valoare de peste 499 de milioane de lei. De asemenea, Black Friday a marcat doua premiere pentru comertul online din Romania: peste 42% dintre comenzi au fost platite online cu cardul, in crestere spectaculoasa de la 34% comparativ cu anul precedent; traficul a trecut in premiera pragul de 10 milioane vizite, cu aproape 1 milion mai multe comparativ cu 2018. De asemenea, peste 76% dintre vizite au fost de pe dispozitivele mobile.

„In Black Friday 2019 am marcat mai multe premiere: livrari in peste 250 de lockere easybox, cresterea platilor online la peste 42% din total si un trafic de peste 10 milioane de vizite intr-o singura zi. Aceste lucruri ne arata ca evenimentul a ajuns la maturitate, iar numarul impresionant de oameni care au fost alaturi de noi arata o incredere crescuta si orientarea catre cumparaturile facute din confortul casei”, a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.

Peste 56.000 de clienti au comandat de Black Friday pentru prima data de la eMAG. Mai mult de 42% dintre comenzi au fost platite online cu cardul bancar confirmand increderea tot mai mare pe care romanii o au in aceasta metoda de plata simpla, sigura si rapida, iar procentul se afla pe un trend ascendent.

In cosul de cumparaturi de Black Friday clientii au adaugat atat produse de uz personal precum telefoane, laptopuri, produse de ingrijire personala, cat si articole de uz casnic, precum electrocasnice, televizoare si produse pentru ingrijirea casei.

VEZI AICI OFERTELE MOMENTULUI DE LA EMAG

O varietate de optiuni, produse comandate:

• 147.000 de produse pentru casa

• 100.000 de electrocasnice mici

• 79.000 de produse pentru ingrijirea personala

• 67.000 de articole de fashion

• 60.000 de televizoare

• 49.000 de jucarii

• 48.000 de telefoane

• 39.000 de anvelope

• 24.000 de laptopuri

• 14.000 de aparate frigotifice

Topul localitatilor resedinta de judet dupa numarul de produse comandate:

• Cluj-Napoca

• Bucuresti

• Iasi

• Alba Iulia

• Miercurea Ciuc

• Sibiu

• Brasov

• Zalau

• Timisoara

• Targu-Mures

Comanda cu cele mai multe produse a fost platita online cu cardul si a continut 53 de articole. Comanda cea mai complexa a fost platita tot online, prin card, si a continut produse din 31 de categorii diferite, printre care articole de ingrijire locuinta, electrocasnice mici, ustensile pentru bucatarie si articole de voiaj.

Produsele comandate cel mai rapid la deschiderea ofertei:

• Telefon mobil Samsung Galaxy A10, Dual Sim, 32GB – 1.000 de bucati in 28 de secunde

AICI OFERTA LA TELEFONUL SAMSUNG

• Televizor LED Smart Samsung, 108 cm, 43RU7172, 4K Ultra HD – 1.000 de produse in 42 de secunde

AICI OFERTA LA TELEVIZOR

• Laptop Lenovo Ideapad S145-15AST cu procesor AMD® A4 9125 pana la 2.60 GHz, 15.6", HD, 4GB, 128GB – 527 de produse in 45 secunde

AICI OFERTA LA LAPTOP LENOVO

• Anvelopa de iarna Tigar WINTER 185/65R15 88T – 1.000 de produse in 55 secunde

AICI OFERTA LA ANVELOPE

• Televizor OLED Smart LG, 139 cm, 4K Ultra HD – 251 produse in 62 secunde

AICI OFERTA LA TELEVIZOR OLED