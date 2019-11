BLACK FRIDAY 2019 | Reduceri MASIVE la abonamente Vodafone! Abonamentul de 14 euro ajunge SUB 10 euro! Vezi aici lista de reduceri Black Friday

Daca nu ai inca un abonament de telefonie mobila care sa-ti convina, mai ai rabdare cateva zile. Vineri, 15 noiembrie, e Black Friday 2019.

eMAG are in oferta abonamente Vodafone cu reduceri substantiale. Astfel, Abonamentul Red Infinity 25 coboara de la 25 de euro pe luna la 17,5 euro, Abonamentul Red 14 ajunge la 9,8 euro, in timp ce Abonamentul Red 9 vine de la 9 euro la 6,3!

