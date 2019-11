Peste 3 milioane de produse in oferta eMAG de Black Friday 2019! Reduceri URIASE: 270 de milioane de lei! Le vezi AICI

Inca din 2011, eMAG Black Friday este cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului.

Promotiile si preturile unice, plus volumul imens de produse, promit sa faca aceasta editie cea mai atractiva dintre toate!



In acest an, Black Friday vine cu peste 3 milioane de produse in oferta si reduceri totale de peste 270 de milioane de lei! In plus, peste 8.000 de magazine partenere eMAG au pregatit super oferte pentru clienti.



Oferta din acest an cuprinde o gama larga de produse si cadouri, printre care, printre care 70.000 de televizoare, 120.000 de smartphone-uri, 22.000 de laptopuri, 400.000 de jocuri si jucarii, 15.000 masini de spalat, 21.000 de frigidere, 200.000 de electrocasnice mici, 300.000 de produse fashion, 150.000 de parfumuri si cosmetice si 200.000 de anvelope.

Ca in fiecare an, de Black Friday, produsele speciale se regasesc in oferta eMAG: monede de aur, bilete la evenimente, pachete turistice, ceasuri si bijuterii de lux, servicii medicale, abonamente telefonie mobila, plus multe altele ce iti cresc adrenalina!

Comenzile vor fi livrate pana pe data de 28 noiembrie. Clientii eMAG pot alege ca acestea sa fie expediate prin curier sau sa le ridice personal fie din cele 15 showroom-uri eMAG, fie de la cele peste 600 de puncte de livrare deschise in parteneriat cu Posta Romana sau din unul dintre cele peste 220 de puncte de colectare easybox.

Cardul de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank beneficiaza de 40 de rate fara dobanda. De asemenea, produsele de Black Friday vor putea fi platite si cu ajutorul celorlalte carduri de credit emise de bancile si institutiile financiare partenere, cu beneficii de pana la 24 de rate fara dobanda.

Anul acesta se asteapta ca valoarea totala a comenzilor sa se ridice la 500 de milioane de lei, asadar, pregatiti cele mai bune strategii de promovare pentru comisioanele ce se vor ridica cu siguranta la nivelul asteptarilor!