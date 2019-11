Se apropie VINEREA NEAGRA! Casca ochii la oferte si prinde reducerile mult asteptate! Ce cumpara romanii de Black Friday

Din articol Ce prefera romanii in vinerea neagra

Black Friday 2019 va fi pe 15 noiembrie, la eMAG.

Black Friday 2019 se apropie cu pasi repezi si romanii isi pregatesc lista de cumparaturi. Se anunta un nou val de reduceri uriase la unele dintre cele mai ravnite produse.

In 2018, de Black Friday, eMAG a stabilit un nou record in materie de vanzari. Romanii au cumparat de 1 milion de lei in 12 secunde, de 6 milioane intr-un minut, de 10 milioane in 2 minute si 5 secunde si de 100 de milioane dupa 37 de minute.

Ce prefera romanii in vinerea neagra

Televizoarele au fost de departe cele mai vandute in anul 2018, nu mai putin de 37.833 de bucati fiind cumparate de romani de la eMAG. Pe locul doi s-au clasat laptopurile, 14.700 de unitati plecand din depozitele magazinului online. Pe a treia pozitie in topul vanzarilor se afla telefoanele, fiind cel mai indispensabil accesoriu al secolului 21. 35.977 de bucati au cumparat romanii de Black Friday 2018.

77.410 de electrocasnice mici au plecat spre gospodariile oamenilor, fiind cele mai cautate accesorii din punct de vedere cantitativ.

Cum Black Friday se afla la doar o luna de pragul sarbatorilor, 2.863 de frigidere au fost livrate de eMAG pentru a pastra cat mai proaspete mancarurile specifice romanesti ale Craciunului.

Lista de mai sus este organizata in functie de valoarea totala a produselor vandute.

Se anunta noi reduceri masive de Black Friday 2019 si cum romanii vor sa fie in pas cu tehnologia, este de asteptat ca si anul acesta televizoarele, laptopurile si telefoanele sa fie cele mai cautate produse.

