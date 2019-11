Black Friday 2019 la eMAG: vanzari de peste 115.000.000 RON dupa primele 30 minute

• Peste 220.000 de vizitatori se aflau online pe eMAG.ro la startul Black Friday 2019

• Peste 10.000.000 de vizite sunt asteptate pe parcursul zilei

• Peste 250.000 de produse au fost comandate din cele 3.500.000 disponibile

• Peste 10.000 de produse comandate in primul minut

• 25.000 de produse au fost comandate cu livrare in puncte de ridicare easybox

• 85% este ponderea comenzilor plasate de pe dispozitive mobile

Bucuresti, 15 noiembrie 2019 – Cel mai asteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2019, ajuns la editia cu numarul noua, a inceput la eMAG in aceasta dimineata la ora 7:25. Interesul pentru eveniment este in crestere si in prima jumatate de ora de la start eMAG a inregistrat comenzi de peste 115 milioane lei. Sunt disponibile peste 3.500.000 de produse cu reduceri mari, iar oferta se va suplimenta de-a lungul intregii zile.

La momentul inceperii campaniei, pe platforma erau peste 220.000 de oameni, care au plasat peste 100.000 de comenzi in primele 10 minute.

Cele mai multe comenzi la mia de locuitori au venit din Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi, Slatina. Plata cu cardul are o pondere de 39% din totalul comenzilor.

Comenzi la inceputul campaniei

• 115 milioane lei dupa 30 de minute

• 100 milioane lei in 23 de minute

• Peste 100.000 de comenzi in primele 10 minute

• Volvo XC 90 de 59.000 euro in primele minute

• 25.000 de produse au fost comandate cu livrare in puncte de ridicare easybox

