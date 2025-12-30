În ultimul meci din 2025, echipa lui Mihai Silvăşan s-a impus cu scorul de 94-92 (49-51) şi încheie anul pe locul 4, cu a şaptea victorie. Victoria a venit în ultima secundă, prin slam-dunk marca Miletic, scrie news.ro.

Principalii marcatori ai meciului au fost Russell 30 puncte, Miletic 19, Guzman 14, Molinar 13, pentru U BT Cluj, respectiv Sanon 17, Kirkwood 16, Dordevic 16, Penava 13, pentru Slask. Din lotul campioanei României au absentat Creek şi Taylor, ambii accidentaţi.

În etapa a XII-a s-a mai jucat meciul dintre Bahceşehir – Towers Hamburg 105-68, celelalte fiind programate, tot marţi, între Hapoel Ierusalim – Baxi Manresa, Aris Salonic – Cedevita, respectiv în 2 ianuarie, între Neptunas Klaipeda – Umana Reyer Veneţia.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 cu Slask Wroclaw, 103-102 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 cu Towers Hamburg, 87-93 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

Campioana României va disputa următoarea partidă în deplasare, în 7 ianuarie, cu Umana Reyer Veneţia, în etapa a XIII-a.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

