Sabrina Ionescu a scris istorie azi-noapte in America! Jucatoarea de origine romana a fost alegerea numarul 1 in draft-ul WNBA

Pentru prima oara in istorie, draft-ul pentru Liga Profesionista Nord-Americana a avut loc in mediul online.

Sabrina Ionescu, baschetbalista de origine romana, care a jucat pe postul de point guard la Oregon Ducks, a fost alegerea numarul 1 din draft-ul WNBA. Cei New York Liberty, care au avut dreptul sa numeasca primii o jucatoare, n-au stat pe ganduri si au ales-o pe Sabrina, asa cum specialistii anticipau.

"Am muncit pentru asta toata cariera mea din baschet si sunt foarte entuziasmata sa vad ca devine realitate. Acum trebuie sa raman umila si sa fiu pregatita pentru oportunitate", a declarat Sabrina, vizibil incantata va ca putea evolua in Barclays Center din New York City.

Sabrina Ionescu este senzatia baschetului feminin din Statele Unite, ea fiind liderul all time la triple-doubles la nivel de colegii si singura jucatoare cu peste 2000 de puncte marcate, 1000 de assist-uri si 1000 de recuperari. Ea a avut o relatie speciala cu regretatul Kobe Bryant, iar numeroase staruri din NBA, printre care si LeBron James, au laudat-o public in repetate randuri pentru jocul ei unic pe terenul de baschet.

"Are totul in materie de talent, dar oamenii vorbesc cel mai mult despre competitivitatea sa. Aceasta calitate face diferenta intre cei mai mari jucatori", a declarat fosta mare jucătoare Rebecca Lobo, analista pentru canalul ESPN.

Sabrina Ionescu, in varsta de 22 de ani, s-a nascut in anul 1997 in Statele Unite, din parinti romani. Tatali ei a plecat din Romania in anul Revolutiei si a inceput o viata noua pe pamant american. 6 ani mai tarziu, sotia si fratele Sabrinei s-au alaturat.

Baschetbalista a inceput sa joace de la o varsta frageda, alaturi de fratii ei: "Cand eram mica trebuia sa joc cu baietii si sa gasesc metode de a lua mingea pentru ca niciodata nu imi pasau. Asa ca am zis ca trebuie sa o iau singura, asa mi-am dezvoltat recuperarea. Apoi vorbind despre pase, in clasa a sasea evoluam in echipa de fete din a opta, desigur eram mai scunda, mai slaba ca ele, a trebuit sa gasesc metode pentru a conta in joc in afară de a marca sau a trage la cos si astfel am reusit sa-mi dezvolt capacitatea de a oferi pase decisive", spunea Sabrina, intr-un interviu pentru Washington Post.