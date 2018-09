Romania, in sferturile de finala la Europenele de 3x3! Azi, de la 15.15 in direct la Pro X, joaca cu Ucraina pentru semifinale

Pro X transmite in direct Campionatul European de Baschet 3x3

Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei si-a castigat grupa la CE de baschet 3x3 si continua cursa pentru medalii, la feminin. Fetele joaca astazi, de la ora 15.15, cu Ucraina pentru un loc in semifinale. Competitia organizata de Sport Arena Streetball are loc la Circul Metropolitan Bucuresti. Intrarea este libera.

Tricolorele au dominat startul primului duel, cu Serbia, si au reusit apoi sa mentina intact avantajul, pentru un categoric 22-9. in ultimul meci din programul zilei, Ancuta Stoenescu, Gabriela Marginean, Sonia Ursu si Gabriela Irimia au obtinut o noua victorie, dupa o lupta veritabila, cu evolutie a scorului extrem de stransa, impotriva Olandei, medaliata cu bronz de la FIBA 3x3 Europe Cup 2017, pe care si-au adjudecat-o in final cu 18-13.

Castigarea Grupei C duce Romania la un duel in sferturi cu Ucraina, cap de serie numarul unu la tragerea la sorti. Medaliata la penultimele doua editii ale Campionatelor Mondiale de baschet 3x3, din 2016 si 2017, nationala feminina a tarii vecine ocupa locul secund in FIBA Federation Ranking, insa, in arena Circului, dupa o victorie 21-11 in fata Elvetiei, Ucraina a pierdut cu Spania, 15-17. Ibericele au castigat, astfel, Grupa A si vor infrunta in sferturi Olanda.

Tabloul sferturilor, la feminin:

· Spania (#8) - Olanda (#3), ora 12:50

· Italia (#5) - Cehia (#7), ora 13:15

· Franta (#2) - Belgia (#12), ora 14:50

· Romania (#6) - Ucraina (#1), ora 15:15

Pe tabloul masculin, favoritele grupelor B si D s-au impus, sambata, fara emotii, cinci dintre cele sase partide programate incheindu-se inainte de expirarea celor 10 minute prevazute de regulament.

Slovenia, echipa care a jucat toate finalele din scurta istorie a Campionatelor Europene de baschet 3x3, a debutat perfect si la editia 2018, invingand Elvetia cu 21-16 si, apoi, medaliata cu bronz mondial, Franta, cu 22-12.

Rusia, locul 4 pe lista capilor de serie, a avansat in sferturi, chiar daca a obtinut o singura victorie in grupa, fiind invinsa de Belgia (15-16). Polonia si Franta, capi de serie 5 si, repsectiv, 7, au completat tabloul sferturilor de finala, acolo unde au ajuns 7 dintre primele 8 favorite - mai putin Romania (cap de serie 6), al carei loc in sferturi a fost luat de Ungaria.

Tabloul sferturilor, la masculin:

• Serbia (#1) - Ungaria (#11), ora 13:40

• Rusia (#4) - Franta (#7), ora 14:05

• Slovenia (#2) - Polonia (#5), ora 15:40

• Letonia (#3) - Spania (#8), ora 16:05