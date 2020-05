O ”ispita” dementiala i-a sucit mintile lui LeBron James. Cu cine a calcat stramb celebrul baschetbalist

Starul din NBA LeBron James (35 de ani) e unul dintre putinii sportivi de top care reusisera de-a lungul timpului sa stea departe de scandaluri sexuale, pozand intr-un familist convins.

Casatorit din 2013 cu iubita din liceu Savannah, cu care are si trei copii, baschetbalistul echipei LA Lakers a evitat multe dintre ispitele feminine care au roit cu siguranta in jurul lui. Totusi, se pare ca una dintre acestea i-a pus ”capac”, un procedeu obisnuit in sportul sub panou.

Acuzatia a venit din partea Erzei Haliti, sotia unui jucator de fotbal american, care facut urmatoarea postare in mediul online: ”Sunt singura care nu e fan LeBron? N-am admirat niciodata barbatii care iși insala nevestele”. Mai mult, aceasta a indicat si identitatea celei care i-ar fi sucit mintile lui James.

Este vorba despre una dintre divele sexy ale Instagramului, Sofia Jamora, o tanara urmarita pe reteaua de socializare de aproape 3 milioane de persoane.

Ca o coincidenta trista, tanara de 23 de ani a crescut in orasul Calabasas din California, adica exact zona in care si-a pierdut viata la inceputul anului Kobe Bryant, un foarte bun prieten al lui LeBron James. Pe langa activitatea de ”influencer” pe Instagram, Sofia practica si modelling-ul, fiind solicitata pentru diverse campanii de promovare. De asemenea, a aparut in videoclipul unei melodii, ”Let Me”, a cunoscutului cantaret britanic Zain Malyk.