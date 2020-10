O baschetbalista de 2,03 metri s-a REVOLTAT in Playboy: "Sunt un om normal si imi place sa fac SEX! E ceva ciudat ca nu ma atrag femeile?"

Una dintre cele mai inalte sportive din istoria baschetului feminin a rabufnit cu ocazia unui pictorial sexy in celebra revista Playboy.

Australianca Liz Cambage (29 de ani) se numara printre marile vedete ale campionatului nord-american WNBA. Legitimata la echipa Las Vegas Ace, ea ar fi trebuit sa joace in aceste zile finala competitiei de peste Ocean, dar a refuzat sa participe la meciuri in conditii de pandemie.

Ramasa acasa, la Antipozi, Liz Cambage a acceptat in schimb propunerea revistei Playboy de se "dezbraca" de secrete si nu numai in paginile cunoscutei reviste destinate adultilor. Cu aceasta ocazie, Liz si-a dezvaluit frustrarile adunate de-a lungul timpului referitoare la felul in care o privesc oamenii, tinand cont de inaltimea sa neobisnuita. La 2,03 metri, ea este una dintre cele mai inalte baschetbaliste care a activat vreodata in baschetul international.

"Am pozat pentru aceasta revista pentru a-mi sarbatori sexualitatea. Da, am peste 2 metri inaltime si imi place sa fac sex. Sunt un om normal. Toata lumea se asteapta sa fiu gay. Nu, imi plac barbatii. E ceva ciudat ca nu ma atrag femeile? Toata viata mi s-a spus sa tac si sa ma concentrez asupra sportului, dar pana la urma sunt o fiinta umana si lupt pentru lucruri mai mari decat sportul", a declarat Liz Cambage in Playboy.