Kyrgios, in lacrimi in meciul cu Nadal! Sportivul australian a intrat in teren cu tricoul lui Kobe Bryant si a izbucnit in plans! VIDEO

Moment emotionant inainte de meciul Nadal-Kyrgios.

Meciul dintre optimile de finala de la Australian Open dintre Nadal si Kyrgios a inceput cu un moment emotionant. Nick Kyrgios a intrat in teren cu tricoul celor de la LA Lakers, echipa la care Kobe Bryant a scris istorie. Acesta a izbucnit in plans, fiind vizibil devastat de moartea legendei din NBA, in urma tragicului accident de elicopter.