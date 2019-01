Gestul superb al lui Stephen Curry inainte sa-i DISTRUGA pe cei de la Washington Wizards! Ce a facut pentru un pusti aflat in scaun cu rotile

Starul celor de la Golden State Warriors si-a aratat clasa si in afara terenului.

La 30 de ani, Stephen Curry este deja considerat de multi analisti cel mai bun shooter din istoria NBA - de 2 ori MVP-ul competitiei, Curry are un nou sezon excelent la Warriors, echipa cu care a castigat 3 titluri. In urma cu 9 zile, la partida cu New Orleans Pelicans, el a devenit primul jucator din istorie cu 3 meciuri consecutive in care inscrie 8 sau mai multe aruncari de 3 puncte.

Inainte de partida cu Washington Wizard, Curry a oferit un moment superb cu un fan aflat in scaun cu rotile - Curry a facut incalzirea alaturi de fan, spre bucuria sincera a acestuia.

Curry a reusit apoi faza meciului. Warriors a castigat cu 126-118 partida cu Wizards, Curry reusind 38 de puncte