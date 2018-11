Gest superb al lui Michael Jordan pentru victimele uraganului! Ce suma uriasa a donat

Michael Jordan, legenda baschetului mondial, vine in ajutorul victimelor uraganului Florence.

Fostul jucator de la Chicago Bulls si Washington Wizards a revenit in orasul sau natal Wilmington, din statul Carolina de Nord. Proprietarul echipei Charlotte Hornets a donat doua milioane de dolari sinistratilor uraganului.

"Voi continua sa monitorizez situatia, pentru a sti cu ce mai pot fi de folos oamenilor. Sunt multe lucruri pe care trebuie sa le mai facem. Va trece inca foarte mult timp pana lucrurile vor reveni la normal. Daca voi putea contribui cu ceva, o voi face", a spus Michael Jordan.

Peste 40 de oameni si-au pierdut viata in urma uraganului Florence.

Michael Jordan e considerat cel mai mare jucatori de baschet din istorie si-a fost inclus in ''Basketball Hall of Fame' in 2009', iar sase ani mai tarziu, in ''FIBA Hall of Fame''.