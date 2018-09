Europeanul de baschet 3x3 LIVE VIDEO | Romania intalneste Ungaria la 19:25, pe PROX! Vezi toate meciurile AICI

Click aici pentru LIVE VIDEO - toate partidele de la Europeanul de baschet 3x3!

Premiera mondiala: baschet la circ! Super spectacol cu cei mai buni jucatori din lume la Campionatul European de Baschet 3x3

Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatului European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 14-16 septembrie si va fi gazduit de catre Circul Metropolitan.

Este pentru prima oara in istoria aceste discipline olimpice cand un eveniment se desfasoara intr-o arena de circ, iar spectacolul gandit de organizatori va include o premiera si pentru sportul romanesc: echipele vor fi prezentate in cadrul unor proiectii 3D pe suprafata de joc, la fel ca in NBA, liga profesionista nord-americana.

Cele mai bune 24 de echipe din Europa (12 la feminin si 12 la masculin) isi vor disputa suprematia in cadrul unui eveniment care include, pe langa meciurile de baschet, numeroase momente de entertainment. Artisti ai Circului Metropolitan, majoretele de la Dracula’s Girls precum si celebra trupa italiana de freestyle DaMove Crew vor evolua in pauzele dintre meciuri.

Spectatorii vor beneficia de distractie nu doar in arena ci si in zona fanilor, care va fi amenajata pe holurile Circului Metropolitan din Bucuresti. Zona de jocuri pe calculator si console, street food, concursuri cu premii si magazinul fanilor isi asteapta vizitatorii de toate varstele pe parcursul celor trei zile de eveniment.

Nationalele de baschet 3x3 ale Romaniei vor lupta din nou pentru gloria europeana dupa ce in 2014 baietii cucereau aurul, iar in 2016 era randul fetelor sa obtina medalii, de aceasta data de argint. Baietii vor juca meciurile din grupa vineri, 14 septembrie, in timp ce fetele vor evolua sambata 15 septembrie. Ziua de duminica este rezervata meciurilor eliminatorii.

Meciurile nationalelor Romaniei se vor juca dupa cum urmeaza:

14 Sep, 19:25: Romania-Ungaria (Masculin) PROX

14 Sep, 21.25: Romania-Letonia (Masculin) PROX

15 Sep, 19.25: Romania-Serbia (Feminin) PROX

15 Sep, 21.25: Romania-Olanda (Feminin) PROX

La drum catre turneul final au pornit in total 59 de echipe nationale, cumulat la masculin si feminin, din 33 de tari, care si-au obtinut biletele catre Bucuresti in urma a trei turnee de calificare: Constanta (Romania), Poitiers (Franta) si Escaldes-Engordany (Andorra).

Romania a fost calificata din oficiu la turneul final, ca tara organizatoare, dar a participat la turneul de la Constanta. Fetele au reusit sa incheie competitia fara infrangere, in timp ce baietii au cedat cu Serbia, campioana mondiala, in sferturile de finala.

Baschetul 3x3 a fost inclus in 2017 pe lista disciplinelor olimpice, urmand sa debuteze la editia Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice.